Итальянский подросток стал первым католическим святым из поколения миллениалов

В Риме прошла церемония канонизации итальянского подростка Карла Акутис, он стал первым святым из поколения миллениалов. Об этом сообщает Vaitcan News.

«7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная Месса, во время которой папа Лев XIV канонизировал двух молодых итальянских блаженных – Пьера Джорджо Фрассати (1901-1925) и Карло Акутиса (1991-2006). В праздничном богослужении приняли участие около 80 тысяч паломников со всего мира», — говорится в сообщении.

Папа Римский обратился ко всем верующим, особенно к молодежи, подчеркнув, что новые святые учат не тратить жизнь, а направлять ее к вершине.

В своей проповеди Лев XIV связал свидетельство жизни новых святых с проницательностью библейского Соломона, напомнив, что самое большое богатство человека – не власть и не здоровье, а дар Божьей премудрости.

Карло Акутис болел лейкемией. При жизни он создавал сайты и распространял знания о католической вере в интернете, из-за чего его прозвали «инфлюенсером Бога».

Ему приписывают два чуда: исцеление бразильского ребенка от врожденного заболевания, поражающего поджелудочную железу, после которого в 2020 году его причислили к лику блаженных. Второе — спасение девушки из Коста-Рики, получившей тяжелую травму головы при падении с велосипеда во Флоренции.

Ранее сообщалось, что Ватикан рассмотрит причисление к блаженным 10 католиков из России.