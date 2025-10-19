На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: северокорейский военный перешел границу с Южной Кореей

Ренхап: военнослужащий КНДР перешел границу с Южной Кореей
Reuters 

Власти Южной Кореи арестовали военнослужащего КНДР, который перешел межкорейскую границу. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов.

Известно, что мужчина перешел границу в центральной ее части. Указывается, что южнокорейские военные отследили его перемещение и «оказали ему содействие». Власти планируют установить мотивы этого человека.

«Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено», — сказали в ведомстве.

В конце августа сообщалось, что около 30 военных КНДР пересекли межкорейскую границу, после чего в Южной Корее открыли предупредительный огонь. По словам представителя UNC (возглавляемое США многонациональное Командование ООН в Южной Корее), до этого солдаты КНДР проводили строительные и ремонтные работы. Они заблаговременно проинформировали об этом организацию, но не отреагировали на предупреждения солдат Южной Кореи на границе.

В том же месяце КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе после десяти предупредительных выстрелов южнокорейских солдат. Северокорейские военные ненадолго пересекли демилитаризованную зону, возводя заграждения. Во время инцидента никто не пострадал. КНДР предупредила соседнюю республику о возможном возмездии.

Ранее Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР.

