Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР

Южнокорейские солдаты начали разбирать громкоговорители, расположенные вдоль границы с КНДР, в рамках деэскалации. Об этом сообщает портал Independent.

«Министерство обороны Южной Кореи заявило, что физический демонтаж громкоговорителей с границы является еще одной «практической мерой», направленной на ослабление напряженности», — говорится в материале.

В ведомстве также не уточнили, где будет храниться демонтированное оборудование, и планируют ли в Сеуле вернуть его на границу в случае, если отношения с Пхеньяном вновь обострятся.

24 июля издание The Korea Times писало, что власти Южной Кореи могут пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле, запланированный на 31 октября — 1 ноября. По информации источника, приглашение лидера Северной Кореи на мероприятие может стать важным шагом для разрешения напряженности между странами.

Ранее сестра Ким Чен Ына сделала заявление об отношениях КНДР с Южной Кореей.