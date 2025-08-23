На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе

КНДР заявила о серьезной провокации на границе с Южной Кореей
true
true
true
close
Shutterstock

КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе после десяти предупредительных выстрелов южнокорейских солдат. Об этом сообщает канал Clash Report.

«Южнокорейские войска произвели более 10 предупредительных выстрелов после того, как северокорейские солдаты ненадолго пересекли демилитаризованную зону, возводя заграждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв инцидента нет.

При этом Северная Корея назвала произошедшее «серьезной провокацией» и предупредила о возможном возмездии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын до этого призвал к «быстрому расширению» программы страны по созданию ядерного оружия, что обострило напряженность в отношениях с США и Южной Кореей, которые проводят совместные военные учения.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США собрались лишить КНДР ядерного оружия.

