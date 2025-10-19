На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Волгограда возобновил работу спустя пять часов

Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации, опубликованной в 04:11 мск.

По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета.

Также представитель Росавиации подчеркнул: экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Информация об ограничениях на работу в воздушной гавани Волгограда появилась 18 октября в 22:53. Таким образом, данные меры действовали в течение более пяти часов.

В ночь на 19 октября были также приостановлены полеты в Калуге, Саратове и Самаре. При этом в калужском аэропорту Грабцево ограничения на прием и выпуск самолетов сняли спустя почти три часа.

Ранее глава Минтранса рассказал о работе над открытием региональных аэропортов.

