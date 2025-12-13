Назван состав встречи в Берлине по Украине

DPA: встреча лидеров ЕС и Уиткоффа пройдет с советниками по внешней политике

Встреча в Берлине по урегулированию украинского конфликта пройдет 14 декабря с участием советников по внешней политике США, европейских стран и Украины. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Отмечается, что конкретное место и время проведения консультаций пока держатся в секрете.

13 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует в Берлине провести встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, встречи пройдут 14-15 декабря. В них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, следует из материала.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон пока не знает, поедет ли на переговоры по Украине.