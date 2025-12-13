Суд отправил в СИЗО замначальника колонии после драки с заключенной

СК: замглавы колонии №22 Новосибирска арестовали по делу об избиении осужденной

Заместителя начальника исправительной колонии № 22 Юрия Каменева арестовали в рамках уголовного дела о нападении на заключенную. Об этом сообщает издание NGS.ru.

Каменеву вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, во время конфликта он напал на 49-летнюю осужденную и побил, после чего женщину госпитализировали в Колыванскую центральную районную больницу с травмами.

В медицинской справке ЦРБ указаны закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер, а также многочисленные ушибы лица, грудной клетки и затылочной области.

Сам обвиняемый вину не признает. Его адвокат Евгений Шамкин сообщил, что показания свидетелей, которых следствие считает очевидцами инцидента, противоречат друг другу. Он также отметил, что в материалах дела пока отсутствует медицинская экспертиза, позволяющая точно установить характер и время получения повреждений.

Суд избрал Каменеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита намерена обжаловать это решение.

