На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил в СИЗО замначальника колонии после драки с заключенной

СК: замглавы колонии №22 Новосибирска арестовали по делу об избиении осужденной
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заместителя начальника исправительной колонии № 22 Юрия Каменева арестовали в рамках уголовного дела о нападении на заключенную. Об этом сообщает издание NGS.ru.

Каменеву вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, во время конфликта он напал на 49-летнюю осужденную и побил, после чего женщину госпитализировали в Колыванскую центральную районную больницу с травмами.

В медицинской справке ЦРБ указаны закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер, а также многочисленные ушибы лица, грудной клетки и затылочной области.

Сам обвиняемый вину не признает. Его адвокат Евгений Шамкин сообщил, что показания свидетелей, которых следствие считает очевидцами инцидента, противоречат друг другу. Он также отметил, что в материалах дела пока отсутствует медицинская экспертиза, позволяющая точно установить характер и время получения повреждений.

Суд избрал Каменеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита намерена обжаловать это решение.

Ранее в Архангельской области повара исправительной колонии оштрафовали за татуировку с лозунгом Бухенвальда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами