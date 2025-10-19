На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Калуги возобновил работу спустя почти три часа

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В калужском аэропорту Грабцево с 1:12 сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу почти на три часа.

В ночь на 19 октября аналогичные меры вводились в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. Они действуют до сих пор.

На этом фоне российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за два часа уничтожили над регионами страны 20 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли накануне вечером в период с 21:00 до 23:00. Два дрона уничтожили в Волгоградской области.

Ранее лидер ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

