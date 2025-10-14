Глава Минтранса рассказал о работе над открытием региональных аэропортов

Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов, сообщил глава министерства Андрей Никитин. Его слова передает ТАСС.

«Мы работаем над этим, и, надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости, но это зависит от безопасности», – заявил Никитин.

До этого Никитин сообщил, что возможность возобновления авиасообщения с Молдавией зависит от отношения к России новой власти. Министр уточнил, что решение будет зависеть от того, как себя поведет новое правительство республики. В случае если Кишинев будет дружен с Москвой, то перелеты возобновят. По словам Никитина, решение будет приниматься «исходя из интересов нашей страны».

12 октября Никитин пообещал, что в течение нескольких лет в российских аэропортах начнут применять биометрию для регистрации на рейсы. Он уточнил, что первым станет аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. В следующем году там запустят систему биометрической идентификации в качестве пилотного проекта.

Ранее, в октябре, один аэропорт на юге России временно прекратил работу.