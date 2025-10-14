На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минтранса рассказал о работе над открытием региональных аэропортов

Никитин: Минтранс намерен возобновить работу закрытых региональных аэропортов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов, сообщил глава министерства Андрей Никитин. Его слова передает ТАСС.

«Мы работаем над этим, и, надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости, но это зависит от безопасности», – заявил Никитин.

До этого Никитин сообщил, что возможность возобновления авиасообщения с Молдавией зависит от отношения к России новой власти. Министр уточнил, что решение будет зависеть от того, как себя поведет новое правительство республики. В случае если Кишинев будет дружен с Москвой, то перелеты возобновят. По словам Никитина, решение будет приниматься «исходя из интересов нашей страны».

12 октября Никитин пообещал, что в течение нескольких лет в российских аэропортах начнут применять биометрию для регистрации на рейсы. Он уточнил, что первым станет аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. В следующем году там запустят систему биометрической идентификации в качестве пилотного проекта.

Ранее, в октябре, один аэропорт на юге России временно прекратил работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами