Все четыре воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), создававшиеся как «Интернациональные легионы», должны быть расформированы до конца 2025 года. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

В соответствии с планом Генштаба Украины бойцы из расформированных подразделений продолжат служить в штурмовых войсках. В командовании ВСУ считают, что формат иностранных легионов отжил свое, передает источник.

Такое решение украинских властей раскритиковали в самих интернациональных легионах. Так, один из собеседников сказал, что таким образом с одной стороны в ВСУ будут штрафбаты, которые в основном формируются из людей с судимостями, а с другой — иностранцы. Такое решение чревато прекращением потока иностранцев на службу ВСУ, пишет СМИ. Отмечается, что «Интернациональные легионы» фактически являются отдельными батальонами спецназначения, которые с начала конфликта существовали в структуре территориальной обороны, а затем — в подчинении командования Сухопутных войск.

По данным на 2025 год, в составе ВСУ числятся четыре легиона, в каждом из которых примерно 400-600 человек, из них три боевых и один учебный. Иностранцы могли заключать контракт с ВСУ на 3 года, но также могли расторгнуть его через 6 месяцев. По данным Би-би-си, за время конфликта к легионам присоединялись представители из более 75 стран мира.

В силовых структурах России прокомментировали реформу, заявив, что из-за нее иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ.

Ранее в Службе безопасности Украины рассказали, что ВСУ могли потерять около 10 тысяч наемников с начала СВО.