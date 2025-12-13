На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина решила ликвидировать интернациональные легионы

Би-би-си: интернациональные легионы ВСУ расформируют до конца 2025 года
Все четыре воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), создававшиеся как «Интернациональные легионы», должны быть расформированы до конца 2025 года. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

В соответствии с планом Генштаба Украины бойцы из расформированных подразделений продолжат служить в штурмовых войсках. В командовании ВСУ считают, что формат иностранных легионов отжил свое, передает источник.

Такое решение украинских властей раскритиковали в самих интернациональных легионах. Так, один из собеседников сказал, что таким образом с одной стороны в ВСУ будут штрафбаты, которые в основном формируются из людей с судимостями, а с другой — иностранцы. Такое решение чревато прекращением потока иностранцев на службу ВСУ, пишет СМИ. Отмечается, что «Интернациональные легионы» фактически являются отдельными батальонами спецназначения, которые с начала конфликта существовали в структуре территориальной обороны, а затем — в подчинении командования Сухопутных войск.

По данным на 2025 год, в составе ВСУ числятся четыре легиона, в каждом из которых примерно 400-600 человек, из них три боевых и один учебный. Иностранцы могли заключать контракт с ВСУ на 3 года, но также могли расторгнуть его через 6 месяцев. По данным Би-би-си, за время конфликта к легионам присоединялись представители из более 75 стран мира.

В силовых структурах России прокомментировали реформу, заявив, что из-за нее иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ.

Ранее в Службе безопасности Украины рассказали, что ВСУ могли потерять около 10 тысяч наемников с начала СВО.

СВО: последние новости
