Американец бросил успешную карьеру и стал помогать ослам

Житель США Рон Кинг решил бросить успешную карьеру медиаменеджера из-за одного короткого видео в соцсети, где рассказывалось об ослах, оказавшихся в бедственном положении. Этот ролик настолько потряс мужчину, что он оставил должность старшего вице-президента в крупной издательской корпорации Time Inc., и решил спасать животных, пишет журнал People.

В своем интервью изданию Кинг называет ослов лучшими созданиями на земле — «эмоциональными, умными, любознательными и очень смешными». После своего увольнения жизнь американца посвящена спасению, реабилитации и поиску нового дома для этих животных.

Сейчас Кинг называет себя «Королем Ослов». В этом, как отмечает издание, скрыта игра слов, так как фамилия Кинг переводится с английского как «король».

