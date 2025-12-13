На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американец бросил успешную карьеру и стал помогать ослам

People: бывший вице‑президент медиахолдинга стал «Королем Ослов»
lilaclion/Shutterstock/FOTODOM

Житель США Рон Кинг решил бросить успешную карьеру медиаменеджера из-за одного короткого видео в соцсети, где рассказывалось об ослах, оказавшихся в бедственном положении. Этот ролик настолько потряс мужчину, что он оставил должность старшего вице-президента в крупной издательской корпорации Time Inc., и решил спасать животных, пишет журнал People.

В своем интервью изданию Кинг называет ослов лучшими созданиями на земле — «эмоциональными, умными, любознательными и очень смешными». После своего увольнения жизнь американца посвящена спасению, реабилитации и поиску нового дома для этих животных.

Сейчас Кинг называет себя «Королем Ослов». В этом, как отмечает издание, скрыта игра слов, так как фамилия Кинг переводится с английского как «король».

До этого South China Morning Post писало о жительнице города Баошань по имени Сюаньсюань, которая начала собирать нетронутые блюда на свадебных банкетах незнакомых людей, чтобы прокормить более 120 спасенных ею бездомных кошек.

Ранее сибиряк спас более десятка косуль из ледяного плена.

