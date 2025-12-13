Пленный Демидов: ВСУ при заходе в Северск не знали, что там были военные ВС РФ

Командование украинских войск отправляло солдат на позиции в район Северска в Донецкой народной республике (ДНР) и при этом не сообщало им, что населенный пункт уже находится под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Демидова.

«Нам сказали, что там вторая линия фронта. Нас привели дроном. Когда пришли, мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты», — рассказал мужчина.

По словам Демидова, они с сослуживцами четыре дня просидели в блиндаже. После этого солдаты решили сдаться в плен.

Также украинский военный сообщил, что в его группе находились четыре человека старшего возраста, у которых наблюдались проблемы со здоровьем. Однако при мобилизации эти их особенности никто не учитывал.

12 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Среди них — Северск, Червоное и Ровное в ДНР, Лиман, Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, Новоданиловка в Запорожской области и Остаповское в Днепропетровской области.

Ранее российский боец рассказал, как жители Северска помогали военным Вооруженных сил РФ.