Чайковского захотели объявить национальным героем США

Потомок меценатки фон Мекк: Чайковский — национальный герой США
1893 Холст, масло. 96 × 74 см Третьяковская галерея, Москва

Потомок подруги Петра Чайковского и меценатки Надежды фон Мекк Денис фон Мекк захотел объявить композитора Петра Чайковского национальным героем США. Его слова приводит «Российская газета» со ссылкой на интервью РИА Новости.

Он призвал европейские страны «меньше жадничать».

«Есть мнение, что музыка Чайковского якобы скорее европейская, с чем мне сложно согласиться. Но если есть какие-то нации, которые считают, что это их национальный герой, я за», — сказал он.

Кроме того, фон Мекк напомнил, что первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского впервые сыграли в Бостоне 150 лет назад. После этого, продолжил спикер, композитор сам говорил, что в США он известней, чем в России, где музыку Чайковского критиковали.

Эксперт также указал на то, что в архиве концертного зала Карнеги-Холл в Нью-Йорке есть плакат «Наши лучшие музыканты», в котором на первом месте среди американских музыкантов — Чайковский.

Главное, заключил спикер, чтобы музыку слушали и любили ее, независимо от того, какая нация претендует на автора.

Осенью Лариса Долина объяснила, почему на Западе не смогли отменить Петра Чайковского.

Ранее Чайковский занял четвертое место в рейтинге любимых композиторов россиян.

