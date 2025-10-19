На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Саратова ограничили полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на работу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого появилась информация о введении ограничений в аэропорту Калуги. Менее чем через час представитель Росавиации сообщил об аналогичных мерах для воздушной гавани Волгограда.

18 октября в международном аэропорту столицы Бангладеш приостановили полеты из-за пожара. Возгорание началось в 14:30 (11:30 мск) в грузовом терминале около выхода № 8. В борьбе с огнем участвовали 36 пожарных расчетов. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли 40 ножей.

