Пожар в аэропорту столицы Бангладеш парализовал авиасообщение

Пожар в грузовом терминале аэропорта Дакки локализован
true
true
true

В Дакке из-за пожара приостановили полеты в международном аэропорту Хазрат Шахджалал, пишет The Daily Star.

Газета сообщает, что возгорание началось в 14:30 (11:30) в грузовом терминале около выхода № 8. В борьбе с огнем участвовали 36 пожарных расчетов. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать.

В материале уточняется, что аэропорт в столице Бангладеш не будет работать до 21:00. Как минимум пять рейсов, которые должны были приземлиться в Дакке, перенаправили в другие воздушные гавани.

До этого на борту Airbus A321 авиакомпании Air China произошел пожар из-за пауэрбанка. Чрезвычайная ситуация возникла во время полета на высоте около 10 км, когда самолет следовал из Ханчжоу в Сеул. Источник возгорания находился на багажной полке одного из пассажиров. От вспыхнувшего гаджета дым быстро начал распространяться по салону. Экипаж принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Шанхай-Пудун. Бортпроводникам удалось ликвидировать пожар до приземления.

Ранее бортпроводники помогли пассажиру, забывшему выключить плиту.

