В аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли 40 ножей

В аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у пассажира 40 гильотинных ножей
Уральское таможенное управление

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово задержали пассажира, который попытался ввезти в Россию из Баку около 100 килограммов клещей и 40 комплектов гильотинных ножей. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

По словам мужчины, проживающего в Челябинской области, он приобрел инвентарь на свои деньги и вез его для друга. При этом он заявил, что не знал о необходимости декларировать подобные товары, так как считал их предназначенными для личного пользования, и не обратил внимания на информационные стенды и голосовые объявления в аэропорту.

В отношении пассажира возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.

«Исходя из количества, назначения и характеристик товара, следует, что железный инвентарь не является товаром для личного пользования, поэтому подлежит обязательному декларированию», — сказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Сергей Большанин.

1 октября в московском аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, пытавшуюся провезти в себе наркотики. По информации Telegram-канала SHOT, девушка прилетела рейсом из Дубая и вызвала подозрение у таможенников. При досмотре с применением рентгена у нее обнаружили посторонние предметы в организме. Позднее из ее тела достали несколько презервативов, наполненных кокаином. Общая масса изъятого вещества составила около 250 граммов.

Ранее ФСБ пресекла контрабанду химикатов из Китая для создания оружия массового поражения.

