В Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян

Москалькова со ссылкой на Красный Крест: у курян на Украине есть все необходимое

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) проинформировал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову о том, что вывезенные в украинские Сумы жители Курской области обеспечены всем необходимым. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

По ее словам, представители МККК посещают курян и заявляют, что у них есть необходимое — еда, одежда и медикаменты. При этом Москалькова подчеркнула, что лично сможет убедиться в правдивости данной информации лишь тогда, когда «жители Курской области вернутся в Россию к своим родным и близким».

Москалькова ранее заявила, что ведет диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем по возвращению в РФ из Сум 13 жителей Курской области. Она также добавила, что украинская сторона не отказывается репатриировать курян в Россию, однако «на деле мы не имеем конкретной даты и конкретных обстоятельств, условий этого возвращения».

В начале октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Россию вернулись десять жителей Суджи, одному из них потребуется госпитализация.

Ранее Россия вернула 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.