На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян

Москалькова со ссылкой на Красный Крест: у курян на Украине есть все необходимое
true
true
true
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) проинформировал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову о том, что вывезенные в украинские Сумы жители Курской области обеспечены всем необходимым. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

По ее словам, представители МККК посещают курян и заявляют, что у них есть необходимое — еда, одежда и медикаменты. При этом Москалькова подчеркнула, что лично сможет убедиться в правдивости данной информации лишь тогда, когда «жители Курской области вернутся в Россию к своим родным и близким».

Москалькова ранее заявила, что ведет диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем по возвращению в РФ из Сум 13 жителей Курской области. Она также добавила, что украинская сторона не отказывается репатриировать курян в Россию, однако «на деле мы не имеем конкретной даты и конкретных обстоятельств, условий этого возвращения».

В начале октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Россию вернулись десять жителей Суджи, одному из них потребуется госпитализация.

Ранее Россия вернула 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами