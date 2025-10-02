На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн рассказал о возвращении с Украины десяти жителей Суджи

Хинштейн: одному возвращенному с Украины курянину потребуется госпитализация
Александр Кряжев/РИА Новости

В Россию вернулись десять жителей Суджи, удерживаемые на Украине после украинского вторжения в Курскую область, одному из них потребуется госпитализация. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что среди возвращенных — семеро мужчин и три женщины.

«Их сразу осмотрели врачи: слава Богу, никто в экстренной медпомощи не нуждается. Одному мужчине потребуется госпитализация в больницу в связи с полученным ранее ранением», — написал Хинштейн, отметив, что их осмотрят врач, когда они прибудут в Курск.

По его словам, у каждого из них своя непростая история, но курские власти рады, что в результате тяжелого переговорного процесса все они скоро будут дома.

2 октября о возвращении десяти курян, которых удерживали в Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она также рассказала, что украинская сторона продолжает удерживать еще 13 человек.

Ранее Россия вернула 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.

