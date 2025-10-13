Москалькова ведет диалог с Лубинцом по возвращению жителей Курской области в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ведет диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем по возвращению в РФ из Сум 13 жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день, по нашим данным, 13 курских жителей, которые были перемещены в город Сумы, остаются удерживаемыми украинской стороной. Диалог постоянно ведется у меня с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины», — подчеркнула правозащитница.

Она также добавила, что украинская сторона не отказывается репатриировать курян в Россию, однако «на деле мы не имеем конкретной даты и конкретных обстоятельств, условий этого возвращения».

13 октября Москалькова обвинила Киев в преследовании россиян по надуманным причинам. Правозащитница рассказала о том, что на Украине власти преследуют граждан РФ за их пророссийскую позицию. Она также поделилась информацией, что таких людей «очень много» и выразила сожаление по этому поводу.

6 октября российский уполномоченный по правам человека пожаловалась Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку на украинский суд. Москалькова сообщила Тюрку о том, что на Украине пройдут слушания по иску о ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Российская правозащитница выразила негодование по этому поводу и подчеркнула, что предстоящие судебные заседания являются актом «религиозной дискриминации» и «мракобесия».

Ранее Москалькова заявила ООН, что высылка россиян из Латвии нарушает права человека.