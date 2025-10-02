Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что российская сторона вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации ведомства, сейчас возвращенные военнослужащие ВС РФ и гражданские лица находятся в Белоруссии, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

24 августа Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых Курской области, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю».

Ранее Мединский назвал «мучительным торгом» возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области.