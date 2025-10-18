На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска отметил превосходство Москвы над Лондоном и Вашингтоном

Эррол Маск заявил, что Москва впечатляет больше Вашингтона и Лондона
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского предпринимателя Илона Маска — Эррол Маск — в беседе с РИА Новости заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире и превосходит по впечатлениям Вашингтон и Лондон.

«Это (Москва. – прим. ред.), безусловно, самая впечатляющая столица в мире», — заявил он.

По его словам, в Вашингтоне недавно пришлось вводить армию из-за массовых беспорядков, тогда как в Лондоне небезопасно ходить по тротуарам из-за угрозы нападений с химическими веществами. Эррол Маск отметил, что в этих столицах сейчас нет особых поводов для гордости, тогда как Москва производит куда более положительное впечатление.

Отец Илона Маска посетил Москву в начале июня для участия в «Форуме будущего 2050». Во время своего визита бизнесмен в том числе прогулялся по Красной площади, а также попробовал борщ и котлеты. Он отметил, что в американской прессе Россию описывают как «очень плохое место, где жуткие люди». Эррол заявил, что это «полная чушь».

От поездки в Москву у отца Маска остались самые хорошие впечатления. Он назвал столицу России «самым великолепным городом в мире». По его мнению, Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами