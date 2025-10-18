Отец американского предпринимателя Илона Маска — Эррол Маск — в беседе с РИА Новости заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире и превосходит по впечатлениям Вашингтон и Лондон.

«Это (Москва. – прим. ред.), безусловно, самая впечатляющая столица в мире», — заявил он.

По его словам, в Вашингтоне недавно пришлось вводить армию из-за массовых беспорядков, тогда как в Лондоне небезопасно ходить по тротуарам из-за угрозы нападений с химическими веществами. Эррол Маск отметил, что в этих столицах сейчас нет особых поводов для гордости, тогда как Москва производит куда более положительное впечатление.

Отец Илона Маска посетил Москву в начале июня для участия в «Форуме будущего 2050». Во время своего визита бизнесмен в том числе прогулялся по Красной площади, а также попробовал борщ и котлеты. Он отметил, что в американской прессе Россию описывают как «очень плохое место, где жуткие люди». Эррол заявил, что это «полная чушь».

От поездки в Москву у отца Маска остались самые хорошие впечатления. Он назвал столицу России «самым великолепным городом в мире». По его мнению, Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.