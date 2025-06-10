Борщ, Красная площадь и лучшая столица мира: зачем отец Илона Маска приехал в Москву?

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву. Он прогулялся по Красной площади, пообедал борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнил российскую столицу с Древним Римом. Кроме того, бизнесмен признался, что его отговаривали от поездки в США и Европе, и рассказал о попытке сына купить в России ракету. В Кремле визиту Маска-старшего порадовались, заявив, что «это здорово», когда иностранцы приезжают в РФ. А представитель МИД Мария Захарова пообещала передать бизнесмену подарок от российских художников.

Что отец Маска делает в Москве?

Отец американского миллиардера Эррол Маск вместе с дочерью прибыл в РФ 7 июня для участия в «Форуме будущего 2050», сообщали «Известия». На сайте мероприятия он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

«Я с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Насколько мне известно, русские — одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам. Мне, по правде сказать, в другие страны лететь было бы очень скучно, но не в Россию, нет. Русские создают впечатление людей думающих», — сказал бизнесмен в интервью Tsargrad.tv.

Он также отметил достижения России в космической сфере, заявив, что в стране «делают лучшие ракеты». Маск-старший признался, что одну из них на заре карьеры пытался купить его сын Илон — но ему не продали, сочтя просьбу шуткой.

«[Илон] был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — поделился бизнесмен.

Также Маск-старший рассказал, что от поездки его отговаривали в США и в Европе, запугивая возможным убийством .

«Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь!» — уточнил предприниматель.

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Эррол Маск также отметил, что крайне удивлен тем, что в мире Россию рисуют как врага, хотя она старается быть частью европейского общества. И призвал «положить конец бреду, который на Западе распространяют» про Россию и ее граждан.

«Форум будущего 2050» стартовал в Москве 9 июня и продлится два дня.

Чем Маска-старшего впечатлила Россия?

Отец основателя Tesla и SpaceX остановился в отеле «Метрополь» и уже успел прогуляться по российской столице, а также поделиться тем, какие впечатления на него произвела Москва. Он рассказал, что был искренне поражен грандиозными размерами и масштабами российской столицы, а также тем, что женщины и дети могут спокойно гулять в парках, не опасаясь за свою безопасность.

«Первое, что я увидел — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. <...> Во многом этот город (Москва. — «Газета.Ru») — лучшая столица мира», — заявил Маск-старший, добавив, что город показался ему очень чистым.

Бизнесмену понравились Красная площадь и Собор Василия Блаженного, который, по его словам, «выглядел как из сказки». Кремль же, как уточнил Эррол Маск, смотрелся «мощным, величественным, но не подавляющим».

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Отдельно отец американского миллиардера отметил русскую кухню, заявив, что, когда в ресторане ему принесли еду, он «чуть не упал со стула». По его словам, он заказал классический борщ и котлеты с пюре. Порции были «огромные», при этом счет составил «всего 1500 рублей, это 15 евро!», подчеркнул Маск-старший. Он сравнил цены с лондонскими, заметив, что в британской столице отдал бы за такой обед €50.

Загадочный подарок

В России визит американского бизнесмена восприняли позитивно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ее попросили передать Эрролу Маску подарок. Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает «Дума ТВ».

«Есть у меня для упомянутого человека (Эррола Маска. — «Газета.Ru») один небольшой подарок. <...> Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — рассказала представитель МИД.

Какой именно подарок передали бизнесмену, Мария Захарова не раскрыла.

Визит Маска-старшего в Москву прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что «это очень здорово», когда иностранцы приезжают в Россию.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что визит предпринимателя может быть «пристрелочным» и не исключено, что после него состоится «ряд мероприятий для реализации какого-то проекта». В то же время Арефьев предположил, что Илон Маск с помощью поездки отца в Россию хочет продемонстрировать президенту США Дональду Трампу свою значимость.