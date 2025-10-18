На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух районах Турции стоимость отдыха упала более чем на четверть

OneTwoTrip: отдых в Сиде и Аланье в ноябре подешевел более чем на 25%
Martin Siepmann/Global Look Press

Стоимость размещения в отелях турецких курортов Сиде и Аланья в ноябре снизилась на 26% по сравнению с октябрем. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

В компании уточнили, что аналогичное снижение стоимости проживания зафиксировано и в Гуанчжоу, где средняя цена упала до 6,6 тыс. рублей в сутки. При этом самыми заметными стали скидки на размещение в Риме, где проживание подешевело на 35% и сейчас в среднем стоит 20,3 тыс. рублей в сутки, а также в Алматы, где цены снизились на 29% — до 6,8 тыс. рублей.

Внутри России наиболее ощутимое падение цен отмечено в Минеральных Водах: средняя стоимость гостиницы в ноябре составляет 4,4 тыс. рублей, что ниже октябрьского уровня на 15%. По данным сервиса, размещение в Кисловодске стало дешевле на 12% (6,5 тыс. рублей), во Владивостоке — на 9% (5,7 тыс. рублей), в Пятигорске — на 8% (4,7 тыс. рублей), а в Светлогорске — на 7% (6,9 тыс. рублей).

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян рассказал, что россияне смогут отдохнуть в Турции в новогодние праздники по прошлогодним ценам. Турэксперт подчеркнул, что реальная годовая динамика цен на этом направлении составила 5-10%. Помимо этого, в этом сезоне Турция «подешевела», добавил он.

Ранее «Газета.Ru» писала, куда полететь к морю на Новый год.

