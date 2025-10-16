Куда полететь к морю на Новый год: топ направлений зимнего пляжного отдыха

Где лучше отдохнуть у моря на Новый год и в каких странах купальный сезон в разгаре зимой

Вырваться из холодной зимы в жаркое лето, забыть про лыжи с коньками и сменить пуховики и шапки на шорты и купальник — мечта, которую многие превращают в реальность на Новый год. Отдых в теплых странах в этот период — удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. Куда поехать на новогодние каникулы в 2025/26 году и во сколько это обойдется — в материале «Газеты.Ru».

Топ направлений для пляжного отдыха на Новый год — 2026

Россияне активно приобретают пляжные туры на новогодние праздники. Кто-то едет к морю зимой за экзотикой, кто-то — за витамином D и оздоровлением, а кто-то за релаксом и перезагрузкой. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании Fun&Sun, в этом году список лидеров среди морских направлений возглавили Объединенные Арабские Эмираты. За ними следует Тайланд, на третьем месте — Египет. А вот бессменный лидер отдыха у моря — Турция — в этом сезоне опустился аж на шестое место.

ТОП-10 направлений на новогодние праздники 2025/2026: 1. ОАЭ

2. Таиланд

3. Египет

4. Шри-Ланка

5. Вьетнам

6. Турция

7. Мальдивы

8. Китай

9. Маврикий

10. Индонезия

«Средний чек по новогодним пляжным турам составляет 160–180 тыс. руб. на человека, но при гибком выборе дат и формата отдыха можно найти качественные варианты в пределах 100 тыс. руб. на человека (цены актуальны на момент публикации и к праздникам могут измениться в большую сторону)», — отметили в пресс-службе компании Fun&Sun.

Как сэкономить и отдохнуть с комфортом:

лучше бронировать заранее: чем ближе к праздникам, тем выше цены и меньше выбор;



вылет 2–3 января вместо 30 декабря позволит сэкономить до 25% от стоимости путевки;



важно проверить все детали тура: есть ли страховка, трансфер, какое питание в туре — дополнительные расходы могут составить до 20% от стоимости путевки.



важно учитывать особенности климата, в некоторых странах вечерами может быть ветрено, теплая одежда не помешает;



стоит уточнять правила въезда: срок действия загранпаспорта, требования к страховке, визе или электронной анкете.

Новый год в ОАЭ — это возможность встретить праздник без холода и стужи. Днем температура здесь варьируется от +25 до +28°C, море теплое и спокойное. Морская вода прогревается до +23°C.

«ОАЭ — самое популярное и массовое направление для пляжного отдыха в этом году. Сюда охотно едут, потому что в эту страну относительно недолго лететь. Из регионов РФ действуют удобные прямые перелеты. Здесь много курортов, отелей, достопримечательностей и высокий уровень сервиса. Тур на двоих на неделю в пятизвездочном отеле стартует от 162 тыс. рублей, после Нового года цена ниже — от 115 тыс. рублей », — пояснили в пресс-службе компании Fun&Sun.

Новогодние праздники в Дубае и Абу-Даби проходят очень ярко и зрелищно. Полюбоваться роскошными фейерверками, продегустировать угощения в топовых ресторанах и потанцевать на вечеринках сюда съезжаются туристы из разных уголков света. Но главное преимущество ОАЭ — это, конечно же, пляжный отдых на берегу Персидского и Оманского заливов. Мягкий песок, бирюзовая вода, пальмы и обилие солнца станут прекрасной отдушиной для туристов, вырвавшихся из лап январских морозов.

Варианты пляжного отдыха в ОАЭ и цены:

Трехзвездочный отель Citymax Hotel Ras Al Khaimah в эмирате Рас-Эль-Хайма с 28 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — от 162 тыс. рублей с перелетом из Москвы. Этот же отель при аналогичных условиях с 7 января 2026 года обойдется в сумму от 115 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Пятизвездочный отель Grand Cosmopolitan Hotel в Дубае с 30 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками и ужинами, на двоих — от 317 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Пятизвездочный отель Al Habtoor Grand Resort в районе Джумейра в Дубае с 31 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — 410 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close frantic00/Shutterstock/FOTODOM

В январе в Таиланде воздух прогревается до +31°C, а вода — до +28°C. Эта страна манит туристов невероятной концентрацией красоты и экзотики: буддийские храмы, тропические острова, уличные рынки, азиатская кухня, кокосовые пальмы, дайвинг в коралловых рифах и вкуснейшие фрукты.

«Дополнительный плюс — прямые вылеты из многих регионов России. Популярные курорты: Пхукет, Као Лак, провинция Краби, Самуи и Паттайя. Новый год здесь празднуют трижды: в ночь на 1 января, по китайскому лунному календарю и во время тайского Сонгкрана в апреле. Курорты украшают огнями, на пляжах проходят вечеринки и запуск фонариков — главное новогоднее зрелище на Пхукете и Самуи», — рассказали в Fun&Sun.

Море в Таиланде предлагает множество вариантов активного отдыха: серфинг, дайвинг, снорклинг, путешествия под парусом и рыбалка.

Варианты пляжного отдыха в Таиланде и цены:

Трехзвездочный отель Sea Breeze Jomtien Resort в Джомтьене в районе Паттайи с 27 декабря 2025 года на 11 ночей, с завтраками, на двоих — от 359 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Четырехзвездочный отель The Old Phuket Karon Beach на Пхукете с 29 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — 503 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Трехзвездочный отель Phu View Talay Resort в бухте Клифф в районе Паттайи с 26 декабря 2025 года, с завтраками, на двоих — 268 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Египет

Египет — одно из самых доступных направлений. Его выбирают для отдыха на новогодние праздники из-за множества преимуществ. Во-первых, здесь комфортный климат, во-вторых — доступные цены по системе «все включено», и в-третьих — обширная география вылетов из регионов РФ.

«В стране активно развивается курортная и гостиничная инфраструктура — открываются новые качественные отели с широким набором услуг и высоким уровнем сервиса. Пляжный отдых отлично дополняет богатая экскурсионная программа», — отметили в Fun&Sun.

Варианты пляжного отдыха в Египте и цены:

Пятизвездочный отель Stella Gardens Resort & Spa Makadi Hurghada в Макади Бэй (Хургада) с 29 декабря 2025 года на 7 ночей, с питанием «все включено», на двоих — от 183 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Четырехзвездочный отель Pickalbatros Laguna Club Resort Sharm El Sheikh в районе Набк с 30 декабря 2025 года на 8 ночей, с питанием по программе «все включено», на двоих — 263 тыс. рублей.

close AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Туристы любят посещать Шри-Ланку на протяжении всего года, в том числе и на новогодних каникулах. Зимой сюда едут за солнцем, океаном и экзотикой. На острове можно посетить чайные плантации, съездить в древние города и к буддийским храмам, встать на доску для серфинга, заняться дайвингом или отправиться в горы за фотографиями, которые не требуют фильтров.

Варианты пляжного отдыха в Шри-Ланке и цены:

Трехзвездочный отель Sea Breeze Guesthouse в Унаватуне с 28 декабря 2025 года на 9 ночей, с завтраками, на двоих — 298 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Экскурсионная программа «Великолепная Шри-Ланка» с пляжным отдыхом, с проживанием в трехзвездочном отеле Sea Horse Hotel в Негомбо с 27 декабря 2025 года на 9 ночей, с питанием по программе «полный пансион», на двоих — от 328 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Robert Harding Video/Shutterstock/FOTODOM

Во Вьетнам зимой отправляются за теплом — в южных районах страны температура в январе держится в районе +28°C, море спокойное, сезон отдыха в разгаре.

На курортах Фукуока и Нячанга к Новому году украшают улицы, проводят вечерние шоу и фестивали фонарей. Новый год здесь отмечают дважды: по европейскому календарю и во время праздника Тет в феврале. Пляжный отдых можно совместить с экскурсиями, посещением храмов, национальных парков, рыбацких деревень. Для любителей активного отдыха есть все условия для дайвинга, серфинга и кайтинга.

Главные курорты страны — Нячанг, Фукуок и Муйне. Они отличаются развитой инфраструктурой, длинными и ухоженными песчаными пляжами.

Варианты пляжного отдыха во Вьетнаме и цены:

Пятизвездочный отель December Hotel Nha Trang в Нячанге с 5 января 2026 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — 317 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Четырехзвездочный отель Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel в Фукуоке с 28 декабря 2025 года на 10 ночей, с завтраками, на двоих — 677 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close VD Image Lab/Shutterstock/FOTODOM

Турция

Зимой Турция остается одним из самых доступных и популярных направлений для новогоднего отдыха. На средиземноморском побережье климат мягкий, в декабре здесь около +16…+18°C, можно гулять, ездить на экскурсии, купаться в бассейнах с подогревом и отдыхать в СПА.

«Цены на хорошие отели зимой значительно ниже, чем летом. В новогоднюю ночь отели устраивают торжественные ужины, шоу-программы и создают атмосферу праздника», — отметили в Fun&Sun.

На Анталийском побережье можно встретить Новый год у моря под пальмами. Затем отправиться на экскурсии в Каппадокию, на родину Святого Николая — Демре, увидеть Перге — один из древнейших городов Малой Азии, погулять по Старому городу Анталии — Калеичи, сфотографироваться у водопадов Дюден, прокатиться на канатной дороге на гору Тахталы.

Любители старины и походов по музеям обычно выбирают городской отдых в Стамбуле. В начале января погода в этом регионе примерно как в России ранней весной, так что гулять довольно комфортно.

Варианты пляжного отдыха в Турции и цены:

Пятизвездочный отель First Class Hotel в Махмутларе с 30 декабря на 7 ночей, с завтраками, на двоих — от 152 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

Пятизвездочный отель Rixos Pera Istanbul в Бейоглу в Стамбуле с 29 декабря 2025 года на 5 ночей, без питания, на двоих — 220 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close proslgn/Shutterstock/FOTODOM

Мальдивы

В январе на Мальдивах — высокий сезон. Здесь стоит солнечная и сухая погода (температура воздуха +29°C, воды — около +27°C), а в Индийском океане начинается сезон светящегося планктона. Туристы съезжаются сюда еще накануне католического рождества, поэтому цены в конце декабря — начале января взлетают. Тем не менее, острова остаются одним из самых популярных направлений для встречи Нового года у океана.

Варианты пляжного отдыха на Мальдивах и цены:

Трехзвездочный отель Koimala Beach at Ukulhas на Северном Ари Атолле с 29 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — 331 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Пятизвездочный отель Kandima Maldives на Дхаалу Атолле с 29 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — 567 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Sergiy Vovk/Shutterstock/FOTODOM

Остров Хайнань называют Восточными Гавайями. В отличие от материкового Китая здесь очень неторопливый, курортный уклад жизни. Нет суеты и спешки. Омывается остров Южно-Китайским морем, климат здесь тропический, пляжи ухоженные, а прозрачность воды в некоторых местах достигает 35 метров. Более 80% территории острова занимают вечнозеленые джунгли, поэтому воздух тут очень чистый.

Хайнань знаменит не только пляжным отдыхом, но и развлечениями. Так, например, театралам нужно обязательно заглянуть в Хайнаньский театр оперы и балета и Цюанскую оперу. А любители шопинга оценят самый большой в мире торговый центр беспошлинной торговли в городском округе Хайкоу.

Варианты пляжного новогоднего отдыха в Китае и цены:

Четырехзвездочный отель Gentl Grown Sanya Seashore в Дадунхае с 27 декабря 2025 года на 12 ночей, с завтраками, на двоих — 342 тыс. рублей с перелетом из Москвы.



Трехзвездочный отель Daisy Inn Sanya в Санье с 30 декабря 2025 года на 6 ночей, без питания, на двоих — от 214 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Nancy Pauwels/Shutterstock/FOTODOM

В декабре на Маврикии начинается лето и стартует высокий сезон. Туристов ждут теплый океан, изобилие спелых фруктов и невероятная смесь креольской, китайской, французской и индийской кухни.

На Маврикии можно не только лежать на пляже, но и поучаствовать в добыче жемчуга или открыть для себя глубоководную охоту. Отдых здесь недешев, но он того стоит.

Варианты новогоднего отдыха на Маврикии и цены:

Четырехзвездочный отель Wanna Studio Apartments в Гран Бэ с 27 декабря 2025 на 6 ночей, без питания, на двоих — 586 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Замыкает Топ-10 направлений для встречи Нового года под пальмами экзотическая Индонезия. Точнее, остров Бали. Здесь теплый океан встречается с изумрудными рисовыми террасами — с поиском локаций для фотосессий точно проблем не будет. Обязательно загляните на пляжи с вулканическим черным песком, посетите сафари-парк, а также окруженный джунглями и невероятно колоритный городок Убуд.

Варианты новогоднего отдыха на Бали и цены:

Двухзвездочный отель Amaris Hotel Pratama Nusa Dua в Нуса Дуа с 27 декабря 2025 года на 6 ночей, с завтраками, на двоих — 301 тыс. рублей с перелетом из Москвы.