Россиянам рассказали о ценах на отдых в Турции в новогодние праздники

Турэксперт Мурадян: цены на отдых в Турции в новогодние праздники не изменились
Shutterstock

Россияне смогут отдохнуть в Турции в новогодние праздники по прошлогодним ценам. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян, комментируя информацию о том, что поездка на отдых в Турцию с августа 2021-го по август 2025 года подорожала на 218%.

Турэксперт подчеркнул, что реальная годовая динамика цен на этом направлении составила 5-10%. Помимо этого, в этом сезоне Турция «подешевела», добавил он.

«Что касается стоимости на новогодние праздники, в рублевом выражении они точно не будут выше прошлогодних благодаря укреплению рубля. <...> Курс рубля в районе 83–84 против прошлогодних 90 нивелирует возможные 5% подорожания в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры», — добавил Мурадян.

Яндекс Путешествия рассказали «Газете.Ru», что новгородская область возглавила рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха компанией в новогодние праздники. Эксперты уточнили, что самым выгодным регионом для новогоднего отдыха компанией оказалась Новгородская область — здесь средняя цена за ночь снизилась на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 13 520 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка с грудным ребенком чуть не задохнулась на рейсе из Турции.

