В Литве ввели зоны ограничения полетов

В Литве установили 26 воздушных зон, где будут ограничивать полеты

В Литве установили 26 воздушных зон, в которых при необходимости будут ограничивать полеты. Об этом сообщает агентство ELTA со ссылкой на министра транспорта и связи страны Юраса Таминскаса.

«Я установил сеть из 26 зон ограничения полетов во всем воздушном пространстве над Литвой, куда входят и наши территориальные воды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зоны будут активированы при необходимости срочного применения военной силы против дронов.

21 августа Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией и дополнительно усилила охрану из-за активности беспилотников и начала учений России и Белоруссии «Запад-2025». Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

28 июля портал LRT сообщал о том, что в небе недалеко от Вильнюса был замечен беспилотник.

Ранее литовские военные установили «зубы дракона» на границе с Белоруссией.