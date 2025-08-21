Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией

Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссии якобы из-за активности беспилотников, режим бесполетной зоны будет действовать до 1 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минобороны республики.

«Литва ввела бесполетную зону вблизи своей границы с Белоруссией до 1 октября в ответ на проникновение оттуда беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении издания.

1 августа в МИД Литвы вызвали представителя белорусского посольства из-за нарушения воздушного пространства прибалтийской республики беспилотником, якобы запущенным с территории Белоруссии.

Тем же днем ранее на полигоне в Гайжюнай, расположенном в Йонавском районе, был обнаружен БПЛА, который, предположительно, прилетел в Литву из Белоруссии.

28 июля портал LRT сообщал о том, что в небе недалеко от Вильнюса был замечен беспилотник, тоже якобы залетевший с территории Белоруссии.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.