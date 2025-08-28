Литовские военные установили «зубы дракона» на границе с Белоруссией

Литва установила «зубы дракона» в пунктах пропуска на границе с Белоруссией

Литовские военнослужащие установили «зубы дракона» в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

«Заграждения появились в пунктах «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка», «Мядининкай» - «Каменный Лог», — отметил телеканал.

Там добавили, что различные барьеры, среди которых: бетонные преграды, колючая проволока, морские контейнеры, Литва устанавливает в рамках плана контрмобильности как части стратегии укрепления балтийских стран.

«До 2030 года Вильнюс намерен инвестировать более €1 млрд 100 млн в милитаризацию восточной границы», — указал телеканал.

На границе Литвы с Белоруссией на сегодняшний день функционируют только два КПП — Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог).

С 18 августа 2023 года Литва закрыла пограничные пункты пропуска Твярячюс (Видзы) и Шумскас (Лоша), а с 1 марта прошлого года --Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

21 августа сообщалось, что Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссии якобы из-за активности беспилотников, режим бесполетной зоны будет действовать до 1 октября.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.