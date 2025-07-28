В Литве заявили о «белорусском» беспилотнике у Вильнюса

Залетевший, предположительно, из Белоруссии беспилотник заметили в небе недалеко от Вильнюса. Об этом сообщает местный портал LRT.

«Полиция информирует о обнаруженном беспилотнике неустановленного типа, который в понедельник утром въехал на территорию Литвы из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как сообщает портал 15min, беспилотник был замечен на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что не пойдет в убежище, если на территорию страны прилетит беспилотник.

10 июля Telegram-канал «Политика Страны» сообщал, что на территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

Как писали местные СМИ, прилетевший объект был изготовлен из фанеры и пенопласта. Нет никаких доказательств того, что дрон перевозил груз, пишет Lrytas.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.