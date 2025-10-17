Защита писателя Быкова обжаловала приговор

Защита писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) обжаловала приговор суда по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.

1 октября Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Быкова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Кроме того, писателю запретили выкладывать материалы в интернет на четыре года.

Прокуратура просила для Быкова семь лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа с пятилетним запретом на администрирование сайтов. При этом защита писателя на суде призывала оправдать его.

12 сентября Быков заявил, что не согласен с обвинениями в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Все обвинения в свой адрес он считает политически мотивированными.

Ранее писателя Быкова внесли в перечень террористов.