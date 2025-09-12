На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писатель Быков не согласен с обвинением в распространении фейков об армии

Писатель-иноагент Быков не согласен с обвинениями по своим делам
Нина Зотина/РИА «Новости»

Писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) не согласен с обвинением в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Все обвинения в свой адрес он считает политически мотивированными. Дело литератора рассматривают в Черемушкинском районном суде Москвы.

Уточняется, что самого Быкова в суде не было, но, присутствовавшая на заседании защита писателя, не смогла предоставить доказательств невиновности своего подзащитного. Однако, намерена выступать в прениях сторон.

В конце августа Дмитрий Быков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвиняли в размещении в открытом доступе видеоролика, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Кроме того, его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Дмитрий Быков уехал из России в США после начала военной операции на Украине. В июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Сейчас местонахождение писателя неизвестно.

Ранее России запретили иноагентам заниматься просветительской работой.

