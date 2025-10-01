Дмитрия Быкова заочно приговорили к семи годам колонии

Писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам колонии по делу о фейках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Черемушкинского суда Москвы.

Кроме того, писателю запретили выкладывать материалы в интернет на четыре года.

Прокуратура просила для Быкова семь лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа с пятилетним запретом на администрирование сайтов.

12 сентября писатель Дмитрий Быков заявил, что не согласен с обвинением в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Все обвинения в свой адрес он считает политически мотивированными. Дело литератора рассматривают в Черемушкинском районном суде Москвы.

Быков был признан иноагентом в июле 2022 года. В конце августа Дмитрий Быков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвинили в размещении в открытом доступе видеоролика, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Кроме того, его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Ранее защита попросила суд оправдать Быкова.