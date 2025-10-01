Защита попросила суд оправдать писателя Быкова

Адвокат писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), которого заочно обвиняют в распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, попросила Черемушкинский суд Москвы вынести оправдательный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу оправдать по обоим предъявленным обвинениям в связи с отсутствием в действиях Быкова состава преступлений», — заявила в ходе прений сторон адвокат Ольга Подоплелова.

Сторона защиты настаивает на том, что писатель не причинил никому вреда, а в деле отсутствуют потерпевшие. Кроме того, по словам адвоката, оценочное суждение Быкова о Вооруженных силах (ВС) России не может быть подвергнуто оценке на истинность.

В ходе прений прокурор попросил назначить обвиняемому семь лет колонии и штраф в размере 300 тыс. рублей, а также запрет на ведение страниц в интернете в последующие пять лет.

12 сентября писатель Дмитрий Быков заявил, что не согласен с обвинением в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Все обвинения в свой адрес он считает политически мотивированными. Дело литератора рассматривают в Черемушкинском районном суде Москвы.

Быков был признан иноагентом в июле 2022 года. В конце августа Дмитрий Быков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвинили в размещении в открытом доступе видеоролика, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Кроме того, его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Ранее в центре «Э» дали показания на писателя Быкова.