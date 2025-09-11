Писателя Быкова внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес российского писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) в перечень террористов и экстремистов. Об этом следует из информации на сайте ведомства.

Недавно писатель был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск.

Следствие установило, что Быков разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Также писатель не предоставил Минюсту информацию, которую должны предоставлять все иноагенты.

Быков покинул Россию в начале 2022 года после начала специальной военной операции. Он неоднократно негативно высказывался о действиях российской армии.

14 августа РИА Новости сообщало, что местонахождение уехавшего в США Быкова на данный момент неизвестно. В материалах дела, возбужденного против него, говорится, что писатель после отъезда из РФ поселился в Нью-Йорке. Предпринятые меры пока не смогли установить его местонахождение.

