Кубанец заказал убийство двух пасторов

МВД сообщило о задержании прихожанина, заказавшего убийство двух пасторов
На Кубани задержали мужчину, который обратился к киллерам, чтобы те убили двух пасторов. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Бывший прихожанин планировал заплатить за устранение двух священников 1 млн рублей.

«В качестве задатка он перевел предполагаемому киллеру 30 тысяч рублей. Была организована инсценировка убийства одной из жертв», — сообщили правоохранители.

Правонарушителя задержали после того, как ему предоставили фотографии, которые должны были служить доказательством исполнения «заказа». Он был арестован. Что стало мотивом преступления, не уточняется. Сам задержанный назвал причины «личными» и признал вину.

До этого Никулинский суд Москвы заблокировал сервис для заказа киллера.

Создатели сайта предлагали «клиентам» за предоплату в размере 40% от суммы заказать инсценировку несчастного случая, убийство, замаскированное под суицид и убийство с помощью яда, не оставляющего следов в организме. Стоимость «услуги» колебалась от 170 тыс. до 400 тыс. рублей.

Ранее киллер, убивший бизнесмена Камаряна в Москве, получил 12 лет колонии.

