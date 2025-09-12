В России заблокировали сервис для организации заказных убийств

Никулинский суд Москвы заблокировал сервис для заказа киллера. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Создатели сервиса предлагают «клиентам» за предоплату в размере 40% от суммы заказать инсценировку несчастного случая, убийство, замаскированное под суицид и убийство с помощью яда, не оставляющего следов в организме. Стоимость «услуги» колеблется от 170 тыс. до 400 тыс. рублей.

Объявление было запрещено судом к распространению после требования Генеральной прокуратуры.

До этого МВД объявило награду в миллион рублей за поимку главаря киллеров из Волгограда Владимира Шестерина из Волгограда.

По данным издания, Шестерин считался главарем группировки, специализировавшейся на заказных убийствах. В состав банды входили ещё двое киллеров, каждый из которых, по данным следствия, ежемесячно получал по 50 тыс. рублей. Кроме того, им полагались премии за «качественно» выполненные заказы.

Преступная активность Шестерина и его подельников фиксировалась с начала 2000-х годов. Так, в Испании они ликвидировали одного из российских бизнесменов. Впоследствии, по версии следствия, им было поручено лишь припугнуть гражданина Узбекистана, однако киллер вышел за рамки задания и убил его.

