На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исполнителю заказного убийства бизнесмена Камаряна вынесли приговор

СК: киллер, убивший бизнесмена Камаряна в Москве, получил 12 лет колонии
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве бизнесмена летом 2022 года в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Следствие установило, что не позднее 19 мая 2022 года обвиняемый прибыл в Москву, где получил сведения о жертве, наличии охраны, месте проживания и передвижениях. Ему передали автомобиль Hyundai Solaris, переделанный пистолет с глушителем и патроны. Исполнитель заказного убийства приехал к дому по Комсомольскому проспекту и, дождавшись, когда Камарян войдет в арку, произвел четыре выстрела из пистолета. Предприниматель погиб на месте.

По данным следствия, убитый – Оганес Камарян – разыскивался полицией Армении по статье о подготовке убийства в корыстных целях. Он был гражданином России, что исключало возможность его экстрадиции. В апреле 2022 года Камарян уже задерживался в Москве по запросу армянских правоохранителей.

Обвиняемый признал вину. В итоге убийцу его виновным в расправе, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора — подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима.

62-летнего предпринимателя застрелили 2 июня, когда он выходил с молодой спутницей из столичного ресторана. Убийца трижды выстрелил в бизнесмена. Девушка убежала.

Ранее стало известно, что россиянку будут судить за заказанное у киллера убийство 12-летней дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами