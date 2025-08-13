Исполнителю заказного убийства бизнесмена Камаряна вынесли приговор

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве бизнесмена летом 2022 года в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Следствие установило, что не позднее 19 мая 2022 года обвиняемый прибыл в Москву, где получил сведения о жертве, наличии охраны, месте проживания и передвижениях. Ему передали автомобиль Hyundai Solaris, переделанный пистолет с глушителем и патроны. Исполнитель заказного убийства приехал к дому по Комсомольскому проспекту и, дождавшись, когда Камарян войдет в арку, произвел четыре выстрела из пистолета. Предприниматель погиб на месте.

По данным следствия, убитый – Оганес Камарян – разыскивался полицией Армении по статье о подготовке убийства в корыстных целях. Он был гражданином России, что исключало возможность его экстрадиции. В апреле 2022 года Камарян уже задерживался в Москве по запросу армянских правоохранителей.

Обвиняемый признал вину. В итоге убийцу его виновным в расправе, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора — подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима.

62-летнего предпринимателя застрелили 2 июня, когда он выходил с молодой спутницей из столичного ресторана. Убийца трижды выстрелил в бизнесмена. Девушка убежала.

