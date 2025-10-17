На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОП обсудили законопроект о выдворении иностранцев за склонение россиянок к аборту

В ОП поддержали проект о выдворении иностранцев из РФ за склонение к аборту
Shutterstock

В Общественной палате (ОП) РФ поддержали законопроект о введении наказания для иностранцев за склонение беременных женщин к аборту. Об этом сообщила ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

«В тексте законопроекта предполагается, что склонение, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, повлечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового», — сказала она.

Слушания по проекту закона прошли 15 октября. Их участники поддержали внесение документа на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, инициатива предполагает введение схожего наказания за склонение несовершеннолетней, двух и более лиц, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства.

До этого глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал предложения по ограничению абортов, которые звучат в последнее время от различных политиков и чиновников. Он отметил, что женщину нельзя заставить родить. Фадеев подчеркнул, что если в одном регионе аборты запрещают, то женщина поедет в другой.

Ранее в Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам.

