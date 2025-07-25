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Фадеев назвал запрет абортов «хайпом отдельных политиков»

Глава СПЧ Фадеев: демографическую проблему нельзя решать за счет мигрантов
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Решать демографическую проблему России за счет притока мигрантов — абсурдная идея. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев в интервью kp.ru.

«Это абсурдная идея — решать демографическую проблему за счет мигрантов. Нам не нужна просто масса людей, нам нужны полноценные граждане России», — заявил собеседник портала.

Говоря о демографической ситуации в стране, Фадеев отметил, что несколько раз собирал ведущих специалистов, однако те не предоставили ему конкретных предложений по улучшению ситуации, «нет даже понимания того, что происходит».

Отдельно глава СПЧ прокомментировал предложения по ограничению абортов, назвав их неэффективными, указав, что женщину нельзя заставить женщину родить. Фадеев указал, что если в одном российском регионе аборты запрещают, она поедет в другой. Подобные запретительные инициативы — не государственная позиция, а «хайп отдельных политиков», резюмировал глава СПЧ.

Недавно в Брянской области были утверждены штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за подобные действия предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее женщине сделали «аборт» кесаревым сечением и положили ребенка в морозилку.

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