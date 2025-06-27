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В российском регионе ввели штрафы за склонение женщин к абортам

В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам
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В Брянской области утверждены штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях региона приняты на заседании областной думы, сообщил РИА Новости председатель законодательного собрания Валентин Суббот.

С 1 сентября 2025 года за подобные действия предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Закон, запрещающий склонение к абортам, был принят депутатами в конце мая. Как пояснил Суббот, документ направлен на защиту традиционных семейных ценностей, повышение рождаемости и поддержку беременных женщин. Рассматривать дела о таких правонарушениях будет региональный орган здравоохранения.

11 июня в Санкт-Петербурге также определили и утвердили наказание за принуждение к аборту. До этого депутаты Хакасии ввели штрафы до 20 тыс. рублей за склонение к абортам.

Ранее губернатор российского региона похвалился только одной частной клиникой, проводящей аборты.

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