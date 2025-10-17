На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как отношения с матерью связаны с пищевыми расстройствами

Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Критика и давление со стороны матери и сестер могут привести к пищевым расстройствам у девушек и вызвать проблемы с восприятием своего тела. Об этом kp.ru рассказала врач-психотерапевт и психиатр консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.

«Девочки идентифицируют себя, в первую очередь, с матерью. Если мать вечно недовольна своей внешностью, фиксирована на диетах, часто раздражена из-за периодических перееданий и озабочена проблемами снижения веса, она не сможет научить дочерей быть эмоционально зрелыми и самодостаточными», — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что проблемы также может усугубить соперничество между матерью и дочерью, а также между сестрами. Это может привести к развитию тревожных расстройств, депрессии, расстройства пищевого поведения. Зеленкова-Захарчук посоветовала поддерживать здоровую атмосферу в семье и избегать критики и соперничества.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что режим питания поможет наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). По ее словам, в день важно делать три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом врач призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки.

Ранее врач объяснил, почему российские школьники стали чаще страдать от РПП.

