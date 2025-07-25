Врач рассказала, как справиться с РПП

Режим питания поможет наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в день важно делать три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом врач призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки. Она также посоветовала заранее составлять меню на всю неделю.

«Кроме этого, необходимо развивать осознанность: отказываться от употребления еды во время просмотра телевизора или используя смартфон», – добавила Русакова.

Для внедрения полезных привычек рацион можно вести дневник питания. За поддержкой можно обратиться к диетологу, психологу или психотерапевту, заключила эксперт.

Врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что отказ от еды в кругу семьи может говорить о наличии расстройства пищевого поведения у подростка. Она уточнила, что так может проявляться анорексия, которая характеризуется сильным снижением порций пищи и стремлением исключить из рациона большинство продуктов. Среди других ее симптомов — частые заявления о насыщении и резкое снижение веса.

Ранее психолог рассказала, какие действия приводят к РПП.