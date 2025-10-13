На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, почему российские школьники стали чаще страдать от РПП

Доктор Продеус: РПП у детей – это следствие неправильных пищевых привычек в доме
Depositphotos

Российские дети стали чаще страдать от лишнего веса из-за чрезмерного потребления углеводов и нехватки активности. При этом к расстройствам пищевого поведения (РПП) приводит в первую очередь отсутствие в семье здорового отношения к пище, рассказал НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Если дома у родителей нет нормальных пищевых привычек, то детям самим выправлять ситуацию по жизни очень сложно. Также, к сожалению, большое количество детей имеют гиподинамию. То есть их количество активности совершенно не сочетается с тем количеством калорий, которые они употребляют», — объяснил врач.

Он напомнил, что современные дети чаще проводят свободное время за компьютером или гаджетами, меньше гуляют, двигаются. Из видов РПП им свойственна, в основном булимия — это реакция на наличие лишнего веса. Предотвратить такие проблемы могут родители, если будут контролировать питание своих детей, продумывать здоровый рацион и заменять вредные перекусы на полезные – овощи, фрукты, зелень, отметил врач.

Продеус посоветовал россиянам делать акцент в питании на клетчатку и белок, а не только на углеводы, делая рацион разнообразнее, отказавшись от питания одними макаронами, картошкой и пиццей.

Напомним, газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные Центра изучения РПП, что 4,5% подростков в стране — почти каждый 20-й — страдают от психических заболеваний, связанных с приемом пищи. В статье отмечается, что школьники могут выдавать симптомы РПП за гастрит или стремление к правильному питанию. Однако они всегда сопровождаются искаженным восприятием тела, высокой тревожностью, виной и болезненным контролем веса.

Ранее ученые выявили у российских подростков проблемы с лишним весом.

