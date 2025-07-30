Экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей

Бывший гендиректор судостроительного «Море» в Крыму похитил свыше 2 млн рублей, чтобы дать взятку офицеру управления кораблестроения ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что похищенные средства были авансом, полученным за выполнение гособоронзаказа. Следствие полагает, что 1,5 млн из 2 млн были переданы сотруднику военно-технического сопровождения строительства кораблей и судов, чтобы тот гарантировал получение «Морем» очередного заказа.

В настоящее время экс-гендиректор отбывает срок в 2 года 6 месяцев в колонии по этому делу. Также уголовное дело возбуждено на офицера, который получил деньги, а еще одним фигурантом может стать начальник финансово-экономического отдела завода, который, предположительно, был посредником при передаче средств.

До этого сообщалось, что по делу о взяточничестве будут судить бывших главу и первого замглавы Красноперекопска. Следователи выяснили, что действующий тогда мэр поручил своему первому заместителю, курирующему сферу строительства и благоустройства, указать директору этой фирмы на необходимость передать ему 1,52 млн рублей за принятие работ без замечаний и общее покровительство.

На эти деньги глава города поручил купить ему автомобиль, что и было сделано.

Ранее суд в Москве арестовал экс-главу Тамбовской области по делу о взятке.