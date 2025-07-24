Стал известен размер взятки, вменяемый экс-главе Тамбовской области

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — около 84 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия, а по нескольким его адресам в Москве и Тамбове проводятся обыски.

Источник также сообщил, что в основу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области легли показания экс-главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. В марте его задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

«Следствие считает, что Егоров с ноября 2022 года по ноябрь 2024-го получил от Стефанова незаконное денежное вознаграждение в размере 84 млн рублей не только деньгами, но и в виде различных услуг и имущества», — заявил собеседник агентства.

По версии следствия, Егоров получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе».

Незадолго до этого сообщалось, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в Брянской области, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба оценивается в более чем 818 млн рублей.

Ранее была названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области.