В Госдуме отреагировали на гибель военкора Зуева в зоне СВО

Гусев: гибель военкора Зуева является прямым доказательством войны против правды
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в результате атаки беспилотника ВСУ является прямым доказательством того, что Украина воюет против правды. Об этом в беседе с РИА Новости первый заместитель руководителя думской фракции »Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Такие преступления киевского режима против журналистов — это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды», — сказал он.

Как отметил депутат, военкор был настоящим профессионалом — честным, мужественным, преданным делу. По его словам, когда человек идет туда, где опасно, чтобы донести правду до людей — это настоящая журналистика.

Также парламентарий выразил соболезнования родным и близким военкора.

Известие о смерти Зуева пришло 16 октября. Военкор погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Вместе с Зуевым пострадал его коллега, Юрий Войткевич, получивший серьезные ранения.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Украина, пользуясь бездействием «цивилизованного» мира, целенаправленно уничтожает журналистов.

Заслуги Зуева в области журналистики были высоко оценены государством – в марте 2025 года он был удостоен президентской награды. Войткевич, в свою очередь, является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.

