Захарова обвинила Киев в целенаправленной расправе над журналистами

Киевский режим, пользуясь бездействием «цивилизованного» мира, целенаправленно уничтожает журналистов. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с трагической гибелью военного корреспондента агентства Ивана Зуева и ранением Юрия Войткевича.

«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых «цивилизованных» Банковая убивает корреспондентов», — подчеркнула Захарова.

Она также выразила соболезнования в связи со смертью Ивана Зуева.

«Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной военкора Ивана Зуева», — добавила она.

Известие о смерти Ивана Зуева пришло 16 октября. Он погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника. Вместе с Зуевым пострадал его коллега, Юрий Войткевич, получивший серьезные ранения.

Заслуги Ивана Зуева в области журналистики были высоко оценены государством – в марте 2025 года он был удостоен президентской награды. Юрий Войткевич, в свою очередь, является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

