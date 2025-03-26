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Первый канал подтвердил гибель военкора Прокофьевой

Первый канал: военкор Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга
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Telegram-канал Журналистка | Z |

Пресс-служба Первого канала подтвердила гибель военного корреспондента Анны Прокофьевой.

На канале отметили, что Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга. Трагедия случилась в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на вражеской мине.

Помимо погибшей журналистки, пострадал оператор Дмитрий Волков, который работал с ней.

Прокофьевой было 35 лет, она погибла незадолго до своего 36-летия. Женщина окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком и работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». На Первом канале она работала с 2023 года и вела репортажи из зоны СВО.

За день до гибели военкор публиковала в своем Telegram-канале свежую фотографию в военном обмундировании с подписью «Где-то на границе со страной 404…». На следующий день блогер Владимир Романов в своих соцсетях сообщил, что Прокофьевой не стало.

Незадолго до этого в зоне проведения спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.

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