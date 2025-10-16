В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определилась с кандидатурой нового генерального директора. Им стала Далафиор Мэттер, представляющая Швейцарию. Об этом пишет РИА Новости.

Выбор был сделан в Гааге в ходе 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, проходившей с 7 по 11 октября.

«Исполсовет после серии рейтинговых голосований определился с единой кандидатурой на пост следующего генерального директора техсекретариата ОЗХО, которая будет представлена на одобрение высшего органа организации - Конференции государств-участников в ноябре. Новым руководителем организации станет представительница Швейцарии Сабрина Далафиор Мэттер», – заявил Тарабрин.

Ожидается, что она сменит действующего генерального директора, испанца Фернандо Ариаса, в июле 2026 года.

9 октября власти Российской Федерации уведомили ОЗХО об обнаружении в мае текущего года в ДНР комплектов взрывчатых веществ с содержанием отравляющих химических соединений.

Ранее на Украине выявили сети лабораторий для производства боевых отравляющих веществ.