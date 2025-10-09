На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия проинформировала ОЗХО об обнаружении в ДНР взрывчатки с химикатами

Fabian Bimmer/Reuters

Российская Федерация уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о находке в мае текущего года в Донецкой народной республике комплектов взрывчатки, содержащих токсичные химические вещества. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин, пишет ТАСС.

«Проинформировали, в частности, об обнаружении в мае 2025 года в населенном пункте Ильинка в ДНР комплектов самодельных взрывных устройств с пробирками, наполненными смесью токсичных химикатов», — заявил он, выступая на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Кроме того, российская сторона сообщила об обнаружении на украинской территории обширной сети лабораторий, которые осуществляют масштабное производство отравляющих химических веществ.

В июле запрос России о проведении проверки информации, касающейся применения Киевом запрещенного химического оружия в зоне военного конфликта, был передан в ОЗХО и принят к рассмотрению.

Ранее микробиолог Игорь Никулин прокомментировал заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

